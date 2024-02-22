مسلسل العتاولة يتصدر مؤشرات بحث ” إكس ” بعد طرح البرومو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 10:32 صباحاً - تمكن مسلسل العتاولة من تصدر مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ إكس " وذلك بعد طرحه برومو العمل .

واحتل مسلسل العتاولة المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ويقوم ببطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي المركز الاول ضمن موشرات البحث .

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وكشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى يجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى يشارك به في المارثوان الرمضاني القادم 2024.

وقال طارق لطفي فى تصريحات لـ"et بالعربي "، إن طبيعة دوره مختلفة تماما وأن العمل مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الإجتماعي.

وعن التعاون مع أحمد السقا، قال طارق لطفي: إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد السقا لأن تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات .

معلقا: أنا وأحمد السقا عشرة عما ودخلنا بيوت بعض ومشوفناش من بعض غير كل خير، وسعيد ان احنا هنتعاون ٤ شهور تصوير.