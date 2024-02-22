الليلة.. حفل غنائي موسيقي لفرقة ”فلكوريتا” في بيت السحيمى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 10:32 صباحاً - يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، حفل غنائي موسيقي لفرقة "فلكوريتا".

أبرز الأغاني الفولكورية

يتضمن الحفل تقديم مجموعة من الأغانى الفولكورية تجمع بين الفولكلور الفلاحى والصعيدى منها: "مربعات ابن عروس"، "متى اشوفك"، "بص علي الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "تعالي"، "أنا إلى ببيع ياسمين"، "والنبي يا غزال"، "لوما يا لوما"، "على مين"، "بيبة"، "يا بهية"، "سلم على"، "العتبة جزاز".