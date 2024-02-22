اليوم.. وزير الآثار يفتتح عددا من المعامل البحثية بالمتحف القومي للحضارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 10:32 صباحاً - يفتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، عددا من المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والتي تضم عددًا من الأجهزة والأدوات المتطورة لاستكشاف الآثار والعلوم، وذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز دور المتحف كمؤسسة علمية وبحثية.

وتضمنت المعامل التي سيتم افتتاحها اليوم الخميس، والتي تضم 13 معملا جاهزا للتشغيل من إجمالي 15 معملا موجودين بالمتحف، وهو ما يساهم في تعزيز البُعد العلمي والبحثي للمتحف وتعظيم إيراداته، وأبرزها معمل الحمض النووي القديم، الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ومعمل متخصص في النباتات الأثرية ومعمل البقايا الآدمية، بالاضافة الى وحدة الانوكسيا ومعمل متنقل لتسهيل التحليل في المواقع الأثرية، ومعمل مختص في الميكروبيولوجي ومعمل تحليل الطيف الجزيئي وحدة الميكروسكوبات ومعمل قياس حجم الجزئيات ومعمل التحليل الحرارى ومعمل مطياف الرامان ومعمل التصوير بالأشعة السينية وكذلك معمل التحضيرات ليخدم كل المعامل العلمية البحثية.

مواعيد عمل المتحف القومي للحضارة في شهر رمضان

واعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عن مواعيد زيادة المتحف خلال شهر رمضان المبارك لتكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، وعلى أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الثالثة مساءً.

واعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة عن زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول معامل الترميم بدءًا من أول أبريل المقبل لتكون 300 جنيه مصري للزائر المصري، و1000 جنيه مصري للزائر الأجنبي، مع التأكيد على أهمية مراجعة هذه الأسعار بشكل سنوي.

واعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة الموافقة بالاستعانة بالمرشدين السياحيين في الجولات الإرشادية التي يتم تنظيمها بالمتحف كخدمة مقدمة إضافية للزائرين بدءًا من 1 مارس المقبل، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي تم إعداده بين هيئة المتحف ونقابة المرشدين، على أن يقوم الزائر طالب هذه الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيا قبل الزيارة بـ 48 ساعة. وتم الاتفاق على تقييم هذه التجربة خلال الثلاث أشهر الأولي لتطبيقها.

كما وافقت هيئة المتحف على مقترح إعطاء نسبة خصم على التذاكر المجمعة الخاصة بدخول قاعات العرض المتحفي لشركات السياحة تحفيزًا لهذه الشركات على تضمين زيارة المتحف بصورة أكبر في البرامج السياحية المختلفة بما يساهم في الترويج للمتحف وزيادة أعداد الزائرين إليه، وذلك في حال شراء أكثر من 500 تذكرة وتكون نسبة الخصم 10% وأن تكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان أي زيادات في الأسعار أيهما أقرب. وتم الاتفاق على أن يتم تقييم هذه التجربة بعد 6 أشهر من تنفيذها.