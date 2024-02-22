”أشر” يعلن عن جولة عالمية تنتطلق من لندن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 11:29 صباحاً - يستعد المغني أشر لاستثمار نجاحه الذي حققه في حفل ما بين أشواط مباراة "سوبر بول" الأخيرة، بإحيائه لعدد من الحفلات الموسيقية المرتقبة في أوروبا.

ووفق ديلي ميل، البداية لجولة أشر الفنية في أوروبا ستكون من خلال إحيائه لحفل في الصالة المغطاة الشهيرة O2 Arena في العاصمة الإنجليزية لندن، على أن تكون انطلاقه للجولة العالمية في 2025.

وكان قد وقع الاختيار على المغني الشهير آشر ليقوم بأداء الفقرة الغنائية الترفيهية بين أشواط أهم مباراة رياضية في الولايات المتحدة، وهي مباراة نهائي "سوبر بول" لكرة القدم الأمريكية.

ووفق ديلي ميل، تلقى أشر العديد من عبارات التهنئة من عديد النجوم في هوليوود في مجال الموسيقى، لاختياره لهذه المهمة التي سبق وان اختير لها نجوم كبار، بداية من مايكل جاكسون وحتى بيونسيه.

وكان من أبرز من قدموا التهنئة لأشر، مغني الراب الشهير جاي زي، زوج النجمة بيونسيه، والذي يعد أغنى مؤدي راب في العالم حاليًا.