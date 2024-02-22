الكشف موعد طرح فيلم Aquaman 2 للعرض إلكترونيا

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف الموعد المحدد لطرح فيلم "أكوامان" الجديد The Lost Kingdom للعرض إلكترونيًا عبر شبكة البث الرقمي HBO MAX.

ووفق ديد لاين، الفيلم الذي تختتم به حقبة أفلام عالم زاك شنايدر، يطرح للعرض إلكترونيًا بتاريخ 27 فبراير.

مضايقات بموقع التصوير

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من صناع فيلم Aquaman 2، عن عدد من الممارسات المزعجة التي مارسها نجم الفيلم جيسون موموا ضد مارجو روبي خلال التصوير.

ووفق "ديلي ميل"، استغل جيسون ازمة مارجو مع زوجها السابق النجم جوني ديب، في إثارة استيائها خلال تصوير المشاهد، كان منها ظهوره في موقع التصوير بملابس تشبه ملابس زوجها السابق جوني ديب، ومحاولته اقناع المنتجين بطردها من العمل.

عودة مع In The Fire

وتعود الممثلة الشهيرة أمبر هرد للواجهة من جديد في عالم صناعة السينما بعد ازمة قضيتها الشهيرة مع النجم جوني ديب، وذلك عبر مجموعة منتظرة من الأفلام الجديدة التي تظهر بها في دور البطولة.

ووفق ما ذكر موقع "ديلي ميل"، طرح إعلان ترويجي لفيلم جديد لأمبر هرد بعنوان In The Fire سيكون أول عمل من بطولتها يطرح للسينما بعد الازمة

في هذا الفيلم تجسد أمبر شخصية طبيبة تحاول حماية طفل يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، في حقبة زمنية تدور قديما.