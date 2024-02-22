نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تتعرض لكسر في يدها أثناء تصوير "الحشاشين" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت النجمة سوزان نجم الدين إلى كسر في يدها، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل “الحشاشين”، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتطلبت تدخل جراحي حسبما كشف لنا مصدر مقرب داخل أحد المستشفيات الكبرى في مصر.

إصابة الفنانة سوزان نجم الدين



وأكد المصدر، أن الإصابة التي تعرضت لها سوزان نجم الدين أثناء تأديتها أحد المشاهد العنيفة في مسلسل الحشاشين قد تسببت لها كسر في الإصبع وقطع في الوتر تطلبت تدخل جراحي، وزرع أسلاك في يدها وتجبيرها.

وعادت سوزان لاستئناف تصوير باقي مشاهدها في المسلسل والذي من المفترض عرضه في رمضان المقبل.

أبطال مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل «الحشاشين» في القرن الـ 11 وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، عمر الشناوي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.