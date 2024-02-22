نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرجة كيران راو تكشف موعد طرح فيلم Laapataa Ladies لصالات العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت المخرجة الهندية كيران راو عن خططها المستقبلية لفيلمها الجديد Laapataa Ladies، المنتظر طرحه في بوليوود.

وردت كيران على سؤال الصحفيين بشأن نيتها لضم الفيلم لترشيحات الأوسكار المحتملة للعام القادم.

وعلقت بقولها وفق إنديا توداي، أن ردود فعل الجمهور بعد طرح الفيلم للعرض أول مارس المقبل، سيحدد نية العاملين في الفيلم بشأن طرحه للأوسكار من عدمه.

وكانت قد ترددت مطالبات النقاد بعودة الأعمال الرومانسية لبوليوود، التي يبذل مجهودًا مميزًا في صناعتها بعد غياب عن مثل هذه الأعمال في السنوات الماضية.

ووفق إنديا توداي، هذا الرأي دفع للقلق بأن الأعمال الرومانسية القيمة في بوليوود قد انتهت بعد عقود من التميز.

ونجحت الأعمال الدرامية الهندية الجديدة Girls Will Be Girls، و Nocturnes في حصد مجموعة جوائز مميزة ضمن مشاركتها بمهرجان صن دانس السينمائي الدولي.

ووفق إنديا توداي، الأعمال السينمائية الجديدة، نجحا في حصد مجموعة مميزة من الجوائز المرموقة من مهرجان الجوائز الكبير بدورته لعام 2024 الجاري.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها أصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

نجوم آخرين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلوا بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

أيضًا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.