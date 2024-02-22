داليا الخطيب بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الإعلامية داليا الخطيب، بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، بعدما اختارت إطلالة كاجوال مبهرة وأنيقة للظهور بها على جمهورها.

تفاصيل إطلالة داليا الخطيب

تألقت داليا، بقميص أبيض بسيط مع بنطلون جينز، واختارت تسريحة شعر بسيطة ومكياجا هادئا، مع الاستعانة ببعض الإكسسوارات المبهرة.

برنامج ست البيت

داليا الخطيب تقدم حاليًا برنامج "ست البيت" على الراديو 9090، وهو برنامج يقدم محتوى هاما للمرأة والأسرة، ويساهم في تغيير الأفكار وإثارة الوعي حول مختلف القضايا الاجتماعية.

مواعيد البرنامج

يبث البرنامج كل يوم سبت من الساعة 6 حتى الساعة 7 مساء على الراديو 9090.

وحققت داليا الخطيب نجاحًا كبيرًا من خلال برنامج "ست البيت"، حيث نال البرنامج إعجاب الكثير من المستمعين.