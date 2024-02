برلين السينمائي يكرم مارتن سكورسيزي عن مجمل أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مهرجان برلين السينمائي الدولي تكريما خاصا في دورته الجارية حالياً للمخرج الكبير مارتن سكورسيزي، عن مجمل ما قدمه من أعمال سينمائية ناجحة في مسيرته الحافلة.

ووفق موقع ديد لاين، حصل سكورسيزي في أمسية مميزة ضمن فعاليات المهرجان السينمائي الكبير على تكريم الدب الذهبي الشرفية عن مجمل أعماله.

وكان قد أنثى المخرج الكبير مارتن سكورسيزي على ما أحدثه فيلمي باربي واوبنهايمر من انتعاشة في صناعة السينما بأمريكا.

وفي حديثه مع "ديد لاين"، قال المخرج الكبير إن الفيلمين، صنعا معاً عاصمة مضادة في مواجهة نمو انتشار افلام الابطال الخارقين، التي لا تعكس بالنسبة له الوجه المطلوب للسينما.

تأكيد الإلغاء

وفي حواره، أكد سكورسيزي على تراجع شبكة البث الرقمي hulu عن انتاج المسلسل الجديد للمخرج الكبير بعنوان The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

و المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضاً كمنتج منفذ.

انسحابات بالجملة

وتقول الصحيفة البريطانية، ان المسلسل، شهد موجة انسحابات كانت بدايتها بانسحاب النجم كيانو ريفز من العمل في اكتوبر الماضي.

وبحسب تقارير لمجلة هوليوود ريبورتر، فإن جيرمي آلين والمخرج مات روس، يسعيان حالياً للحصول على حقوق العمل الجديد، لإنتاجه بعد فشل التعاون مع سكورسيزي.