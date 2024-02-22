نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة .. الفن الرقمي في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح الدكتورة نجلاء محمد الخولي معرضها تحت عنوان “ بين العضوي والهندسي .. صراع وايقاع” ، المقام بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا وذلك في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 22 فبراير و يستمر حتى الخميس المقبل 29 فبراير .

أبرز لوحات الفن الرقمي

يضم المعرض حوالي15 لوحة منفذة باستخدام اسلوب الديجتال ارت (الفن الرقمى) وتعتمد على ابراز العلاقات التشكيلية بين الخطوط والمساحات بنوعيها العضوى والهندسي من خلال مساراتها المتعددة والمختلفة .

نبذة عن الفنانة التشكيلية نجلاء الخولي

يذكر أن الدكتورة نجلاء محمد الخولي مدرس مساعد بقسم التربية الفنية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، شاركت في العديد من المعارض الجماعية وتنظيم المؤتمرات العلمية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، عضو بالعديد من الهيئات والمؤسسات منها نقابة التشكيليين ، جمعية محبي الفنون الجميلة ، النقابة العامة للخطاطين ، المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي ، رئيس معيار الطلاب بوحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس وغيرها .