نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "كاملة" يجمع إنجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد لأول مرة الليلة على أفلام ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء حصريا ولأول مرة فيلم "كاملة" بطولة إنجي المقدم، مي الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب، سلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام ساويرس.

أحداث فيلم كاملة

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول وضع المرأة والأزمات التي تتعرض لها داخل المجتمع من خلال بطلته الطبيبة النفسية "كاملة" التي تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب تجاوزها سن الأربعين دون زواج، لتجد نفسها في مواجهة قاسية مع الأسرة والمجتمع، إلى جانب تعرضها لأزمة عاطفية تفقدها الثقة في كل شئ.



الفيلم يعاد عرضه الجمعة الساعة الساعة ١:٣٠ ظهراً، والسبت الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.

أحدث أعمال إنجي المقدم



ومن ناحية أخرى، عرض لـ إنجي المقدم مؤخرًا في السينمات، فيلم 11:11، بطولة إياد نصار، غادة عادل، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، هند عبدالحليم، ومن تأليف ياسر عبدالباسط، كريم أبو زيد، اعتذرت إنجي خلال الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل صلة رحم، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

آخر أعمال إنجي المقدم



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم هو مسلسل راجعين يا هوى، الذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2022، بطولة خالد النبوي، كل من نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى، وظهرت إنجي ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل حرب، في رمضان الماضي 2023، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، محمود البزاوي، سارة الشامي والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعيد عبدالغني، سماء إبراهيم، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.