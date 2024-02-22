نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيكا هال بطلة لأحدث فيلم سينما للمخرج جيمس إل بروكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع اختيار المخرج جيمس إل بروكس على النجمة ريبيكا هال، لتكون نجمة مشروعه السينمائي القادم، الذي سيكون من إنتاج شركة 20th Century.

ويقول موقع ديد لاين، أن الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Ella McCay، وتدور أحداث الفيلم حول سياسية شابة مثالية تتعامل مع القضايا العائلية وحياة العمل الصعبة بينما تستعد لتولي وظيفة معلمها، حاكم الولاية الحالي منذ فترة طويلة.

مخرج فيلم "باتمان" القادم

ضمن أحدث الأخبار الخاصة بمشاريع هوليوود، وتحديداً مستقبل ستديوهات عالم DC للأبطال الخارقين، أن وقع اختيار جيمس جان رئيس شركة استديوهات DC على المخرج الشاب أندي موسكيتي، ليتولى مهمة إخراج أول فيلم لشخصية الرجل الوطواط.

هذا المخرج هو نفسه المخرج الذي أخرج فيلم "فلاش" الذي سيطرح حديثاً ضمن عالم DC، وتختتم به سلسلة عالم زاك شنايدر المنقضية، قبل أن يتم تدشين عالم DC الذي سيبتكره جيمس جان للمستقبل.

وفيلم الوطواط الذي سيقوم بإخراجه أندي، هو فيلم تابع رسمياً لعالم DC الذي وضعه جيمس جان لمستقبل هذه الاستوديوهات.

وكانت قد أعلنت شركة الإنتاج السينمائي ورنور بروز، عن تقديم موعد طرح فيلم The Flash، أحدث الأفلام المنتظر من عالم DC السينمائي المستوحى من قصص الابطال الخارقين.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الشركة ملتزمة بطرح الفيلم على الرغم من الممارسات المثيرة للجدل، التي قام بها بطل الفيلم ايزرا ميلر.

أبطال The Invite

للمرة الأولى يجتمع الثلاثي إيمي آدمز وبول رود وتيسا تومسون في بطولة عمل سينمائي، من المقرر طرحه بعنوان The Invite.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم، ستدور احداثه في إطار كوميدي، مستوحى من فيلم اسباني طرح للمخرج "سيسك جاي" عام 2020 بعنوان Sentimental.

وهذه النسخة الإنجليزية من الفيلم، من المتوقع أن يتم إخراجها بمعرفة Jonathan Dayton و Valerie Faris.