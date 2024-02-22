نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدني سويني تستعد لتجربتها الأولى كمقدمة لـ SNL في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة الشابة سيدني سويني لظهورها الأول كمضيفة في برنامج التوك شو الكوميدي SNL، بمشاركة النجم جوش برولين الذي يعود للبرنامج من جديد بعد فترة غياب.

ووفق موقع ديد لاين، الحلقة التي ستقدمها سويني، ستشهد ظهور المغنية الشابة أريانا جراندي كضيفة شرف.

إنطلاقة في SNL

وعلى غرار سويني، كان قد وقع الاختيار على الممثل بيت دافيدسون، والمغني اللاتيني "باد باني" ليكونا" أول مقدمين للموسم الجديد من برنامج التوك شو الكوميدي الشهير SNL.

ووفق ديلي ميل، الثنائي سيقدمان الحلقة الأولى من الموسم الجديد التي مقررا لها العرض في 14 أكتوبر الماضي، وتوثق الموسم رقم 49 لأشهر برنامج توك شو أمريكي.

ثنائي رومانسي جديد

وكانت قد أكدت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الشابة كيندال جينر ارتباطها بالمغني الللاتيني "باد باني" الحاصل مؤخرًا على جائزة الجرامي، عن أحدث البوماته الموسيقية.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الثنائي تم رصدهم في ظهور علني بمعرفة مجموعة من الأصدقاء المقربين من كيندال جينر، التي كانت قد انفصلت مؤخرًا.