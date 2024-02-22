نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة .. حفل لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطوات نشر اعمال التراث الموسيقى والغنائى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدي يؤديها كل من محمد الخولي وولاء طلبة وعازف الكمان هيثم الكاتب ، وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري على مسرح أوبرا دمنهور .

حفل لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدي

وتقدم عدة أغاني للموسيقار الراحل بليغ حمدي خلال الحفل منها :" مالي ، زي العسل، ليالينا، أنا بعشقك، ألف ليلة وليلة ، بوابة الحلواني، سواح، دار يادار، طاير ياهوا ، زي الهوى وموسيقى التوبة وموعود" .

نبذة عن الموسيقار بليغ حمدي

جدير بالذكر ان الموسيقار بليغ حمدى ولد فى 7 اكتوبر 1931 و أتقن عزف الة العود فى سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الاول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حالياً) وبدأ حياته الفنية كمغني حيث سجل 4 أغاني بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب وتوفي في سبتمبر عام 1993 .