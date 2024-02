نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيويورك تشهد عرضاً خاصاً لمسلسل The Walking Dead: The Ones Who Live في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع من جديد الثنائي أندرو لينكولن ودانيا جوريرا لحضور العرض الخاص للموسم الجديد من مسلسل The Walking Dead. ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للموسم الجديد من المسلسل الذي يطرح بعنوان The Walking Dead: The Ones Who Live. وضمن أحدث المشاريع الدرامية المرتقبة، طرحت شبكة التليفزيون البريطانية ITV الصورة الترويجية الأولى للعمل الدرامي الجديد عن السيدة البريطانية "روث إيليس"، الذي تجسد به دور البطولة الممثلة الشابة لوسي بيونتون. ونقل ديد لاين الصورة الترويجية للمسلسل، الذي يروي قصة آخر سيدة خضعت لعملية الإعدام شنقاً في تاريخ بريطانيا، ويطرح بعنوان A Cruel Love: The Ruth Ellis Story. وكانت قد ظهرت الممثلة المرشحة سابقا للاوسكار لوسي بيونتون في الاطلالة الأولى لها من موقع تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي تجسد به شخصية آخر سيدة يطبق بها حكم الاعدام شنقا في بريطانيا عام 1955. مسلسل "سونيك" كشفت شركة الإنتاج السينمائي باراماونت عن طاقم التمثيل الذي سيشارك في بطولة العمل التليفزيوني الجديد المشتق من أحداث فيلم سونيك بنسخته السينمائية الحية، ويطرح بعنوان Sonic The Hedgehog. هذا العمل التليفزيوني سيركز على شخصية القنفذ الشرير الذي يتميز بلونه الأحمر، والذي سبق وجسد الاداء الصوتي له، النجم إدريس إلبا. ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، فإن المسلسل الجديد، سيشارك في بطولته ايدي باتيرسون، و جوليان بارات و سكوت مسيكودي، وإيلي تايلور. جديد أخبار التليفزيون في هوليوود وضمن أحدث ما تردد من أخبار بشأن الأعمال الدرامية الجديدة المقرر العمل على إنتاجها في هوليوود، أن تقرر رسمياً العمل على مسلسل جديد تكن أحداثه مشتقة من عالم أفلام الرعب الشهير "ذا كونجورينج"، وتحصل شبكة HBO على حقوق عرضه. ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل، سيستكمل أحداث الأفلام التي طرحت سابقاً من هذه السلسلة، وسيعرض عبر شبكة HBO MAX للبث المدفوع. عرض The Walking Dead