الدكتوراه للباحث محمد عبدالرقيب السقاف

الدكتوراه للباحث محمد عبدالرقيب السقافحاز الباحث محمد عبدالرقيب السقاف على درجة الدكتوراه عن رسالته الموسومة بـ (التسجيل العيني وأثره في الحد من المنازعات العقارية في القانون اليمني - دراسة مقارنة)، في المناقشة العلنية التي أقيمت اليوم بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: أ. م. د محمد حسين الشامي الممتحن الخارجي عميد المعهد العالي للقضاء - رئيسا، وأ. د عبدالله علي الخياري المشرف الرئيس - جامعة صنعاء - عضوا، أ. م. د مأمون أحمد محمد الشامي الممتحن الداخلي - جامعة صنعاء - عضوا.

وفي المناقشة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي ابو حليقة، أوضح الباحث محمد عبدالرقيب السقاف أن البحث يتكون من مدخل وفصل تمهيدي وبابين، حاول معالجة المشاكل التي تقف أمام القضاء والحد منها، بهدف الوصول الى عقار آمن يشجع على الاستثمار ونهضة في هذا الجانب كون العقار يمثل الوجه الحضاري لأي مجتمع وبلد.

من جانبه قال عميد كلية القانون بجامعة إب الدكتور بشير العماد، إن البحث تضمن موضوع مهم وحيوي، وهو ما يتطلب مثل هذه البحوث التي تخرج بمعالجات مشاكل السجل العقاري والمنازاعات العقارية التي يعج القضاء بقضاياها، منوهاً الى أن الكثير من القضايا الجنائية مصدرها مشاكل عقارية.

وأضاف "جميل أن نرى مثل هذه المواضيع تُثار في الدراسات الجامعية العليا، باعتبار الجامعات تمثل رافد للحكومة والمجلس التشريعي وللقضاء وتسهم في معالجة مختلف المشاكل والقضايا، لأن الذين يعملون في الجانبين التنفيذي والقضائي لم يعد لديهم فرصة متاحة وكافية للبحث، فالجامعات تغطي هذه المساحة بما يخدم هذه القضايا، ونأمل أن نرى تعديل لهذا القانون كون مشاكل التسجيل العقاري أصبحت مرهقة ومعيقة ومؤرقة للكثير سواء في التسجيل أو البيع أو نقل الملكية".