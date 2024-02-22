تعرف على شخصية إيناس كامل في مسلسل "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة إيناس كامل في مسلسل "بيت الرفاعي "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلاله دور زوجة أمير كرارة وتفتعل المشاكل خلال أحداث عمل المسلسل.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعًا شرسًا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذي يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

موعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024



ويشتعل البحث بشكل تدريجي كلما مرت الأيام واقترب شهر رمضان عن موعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 من قبل الفنان العاشقين للأكشن وللفنان أمير كرارة بشكل عام لما يقدمه من أعمال فنية مميزة صنعت له شعبية جارفة ليس في مصر فحسب وأنما في الوطن العربي أجمع، وحتي هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي موعد مسلسل بيت الرفاعي في رمضان ولكن جميع التوقعات والتكهنات تؤكد أنه سيكون مابين الساعة التاسعة مساءا إلى العاشرة لأنها هي الأوقات المحببة والمفضلة لدي الفنان المصري لعرض أعماله.