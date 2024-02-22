الليلة .. إلهام شاهين ضيفة في برنامج " الراديو بيضحك "

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “الراديو بيضحك” ، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع البرنامج عبر محطة راديو 9090،وذلك اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، في الساعة الخامسة مساءً.

إلهام شاهين في برنامج الراديو بيضحك

ومن المقرر أن تتحدث إلهام شاهين خلال الحلقة عن أبرز أعمالها الفنية في السينما والدراما، وكواليس من حياتها الشخصية والفنية.

آخر أعمال إلهام شاهين

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت مؤخراً بمسلسل “الفريدو” ، الذي تم عرضه العام الماضي 2023، عبر شاشة on الفضائية وحقق نجاح كبير وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تدور أحداث المسلسل حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، وعلى الجانب الآخر تظهر سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.

ويذكر أن شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أحمد فهمي، إلهام شاهين، ندى موسى، أمير شاهين، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار، وقد حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا فور طرحه على التلفزيون لعدة أسباب منها قضية مرض الزهايمر التي يناقشها العمل.