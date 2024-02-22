فن ومشاهير

الليلة.. بدء عرض النداهة بمسرح الجمهورية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بدء عرض النداهة بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا لأهداف الثقافة المصرية الرامية لنشر مختلف ألوان الإبداع الجاد تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عرض " النداهة" لفرقة فرسان الشرق للتراث ومن تصميم وإخراج رجوي حامد والمخرج المنفذ كريمة بدير وذلك لمدة ثلاثة ليالي متصلة تبدأ من اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري  في الساعة الثامنة مساء الخميس حتى يوم السبت الموافق 24 فبراير على مسرح الجمهورية .

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صناع عرض النداهة وأبرز أحداثه 

 

العرض إعداد موسيقى محمد خالد ، وتصميم إضاءة رضا إبراهيم، ديكور وملابس أنيس إسماعيل ويدور حول التساؤلات التي تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة.

 

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين بدوي (النداهة)، ابراهيم خالد (العقل)، باسم مجدي (القلب)، محمد هلال (الأخ)،  أمجد عبدالعزيز (المجذوب) .

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نبذة عن فرقة فرسان الشرق 

 

يذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حالياً المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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