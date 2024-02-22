نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد وفيق: بيتر ميمي هيقدم مسلسل "الحشاشين" بشكل قوي.. وهتابع مسلسل "جودر "لياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد وفيق، عن المسلسلات التي ينوي مشاهدتها في سباق دراما رمضان 2024، لافتًا أنه يفضل متابعة معظم أعمال زملاؤه، من أجل الاستفادة منهم.

أحمد وفيق:بحب اتفرج على معظم زمايلي الموهوبين.. وياسر جلال ممثل مهم

وقال أحمد وفيق، خلال لقاءه مع رؤيا مصر، "المعروف عني إني بحب اتفرج على معظم زمايلي الموهوبين بنتظر أعمالهم لأني بستفيد منهم وبستمتع، وهذا العام حابب أطمن على ياسر جلال ومسلسله الذي سيقدمه ويحمل اسم "جودر"، لإنه ممثل مهم وبيفقز قفزات وتطورات قوية في مشواره.

مسلسل "الحشاشين"

وأضاف أحمد وفيق، وانتظر أيضًا مسلسل "الحشاشين" وهو عمل مهم وقدمته من قبل عن طريق قطاع الانتاج ولكن ليس بنفس شكل الإنتاج الذي سنشاهده هذا العام.

وتابع وفيق: "وأنا واثق إن المخرج بيتر ميمي هيقدم المسلسل بشكل قوي وأيضًا كريم عبد العزيز فهو فنان لا مناقشة عليه فهو محبوب الجماهير ونقدر نقول عليه الجامع لكل طبقات المشاهدين في الوطن العربي".

مشاركة أحمد وفيق في مسلسل لانش بوكس

يذكر أن أحمد وفيق، سوف يشارك في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "لانش بوكس"، وهو من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج هشام الرشيدي.