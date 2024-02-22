نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا.. رفضت الزواج من رشدي أباظة 3 مرات وساعدت الفدائيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانه والراقصة الراحلة تحية كاريوكا، التي دخلت عالم الفن في سن صغير، بعد معانتها من قبل أشقائها، واشتهرت بكثرة عدد زيجاتها، والجرأة في أعمالها الفنية.





نشأة الراحلة تحية كاريوكا

ولدت تحية كاريوكا فى 22 فبراير 1915 بمحافظة الإسماعيلية، وأسمها الحقيقي هو بدوية محمد علي النيداني كريم،ووالدتها تدعىوفاطمة الزهراء.





بداية مشوارها الفني

دخلت تحية عالم الرقص والفن وهى فى سن صغير بعد معانتها فى حياتها من تعذيب شقيقها لها بعد وفاة والدها، ومن هنا قررت الهروبومغادرة الإسماعيلية، ومن ثم تعرفت على الراقصة "سعاد محاسن" وبعدما سافرت "سعاد" للشام" ذهبت تحية للراقصة "بديعة مصابني" ومن هنا اكتشفت موهبتها فى الرقص وضمتها لفرقتها على الفور عام 1935.





دخول تحية كاريوكا مجال السينما والمسرح





دخلت للسينما والمسرح بعد شهرتها فى الرقص وذلك بمساعدة" سليمان باشا نجيب" بالإضافة إلى أنه طور منها فكريًا وسياسيًا.

كانت بداية شهرتها عام 1940 بعد تقديمها "رقصة الكاريوكا العالمية " فى عرض من عروض فرقة " بديعة مصابني"، وبعد ذلك لازم اسمالرقصة اسمها " وأصبحت تحية كاريوكا".





زيجات تحية كاريوكا





تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة، وعندما سألوها عن سبب كثرة زيجاتها أجابت بأنها لا تحب الحرام ووقتما يعرض عليها شخص حبه وتجدلديها القبول فلما لا تتزوجه وتعيش معه في الحلال؟، وعندما سئلت أيضًا أي من تلك الزيجات الـ 14 كانت تتمنى أن تدوم وتكمل حياتها معه أجابت دون نقاش: رشدي أباظة، اللي متجوزتش رشدي أباظة معرفتش يعني إيه جواز.





رفضت رشدي 3 مرات



ورغم كل هذا الحب فقد ظلت ترفض الزواج منه لمدة 3 سنوات رغم إلحاحه الشديد عليها وقالت عن ذلك في إحد لقاءاتها: رشدي فضليطلبني للجواز 3 سنين وأنا كنت برفض وأقوله خلينا أصدقاء، إحنا كنا بلديات ونعرف بعض من قبل الفن، كان خجول جدًا وبعدما عملنامعًا وظل يطلب الزواج مني قرر هو وصديق له أن يضعوني أمام الأمر الواقع ووجدت المأذون أمامي فتزوجته.





إعتزال تحية كاريوكا الفن





وفى عام 1973 ابتعدت عن الأضواء بسبب زيادة وزنها، فاضطرت للسكن فى غرفة على السطح فى حارة شعبية بعدما خسرت أموالها،بجانب معانتها من وجود مياه بيضاء على عينيها، وتكفل بعلاجها الأمير السعودى "فيصل بن فهد".

اعتزلت الفنانة "تحية كاريوكا" الفن فى منتصف الخمسينات وتفرغت تمامًا للسينما فقدمت أعمال كثيرة وكبيرة منهم: شباب امرأة، حماتىقنبلة ذرية، أم العروسة، خلى بالك من زوزو، منديل الحلو، إسكندرية كمان وكمان، الصبر فى الملاحات وغيرهم.





وفاة تحية كاريوكا





رحلت عن عالمنا الفنانة تحية كاريوكا في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز 84 عاما نتيجة تعرضها لجلطة رئوية حادة بعد عودتها منأداء مناسك العمرة" وكان لديها فتاة بالتبنى وهى فى السبعين من عمرها وكانت دائمًا تضحك مازحة مع صديقاتها وتقول: "خلفت وأناسبعين سنة" وقبل وفاتها قامت بتوصية إحدى صديقاتها على تربية الفتاة اللى تبنتها.