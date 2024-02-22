أصالة وأحمد سعد يتصدران تريند اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد سعد التريند الأول على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " وذلك بعد طرحه لديو مع الفنانة أصالة تحمل اسم «سبب فرحتي»، وذلك احتفالا بعيد الحب، الاغنيه كلمات محمد شافعي، ألحان الفنان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو.





أحدث أعمال الفنانة أصالة





وأيضا طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها «أعراض الغياب»، على صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، تزامنا مع قرب عيد الحب 2024،وتحدثت أصالة في أغنيتها «أعراض الغياب»، عن الحيل والأساليب التي يعتمد الرجال عليها حين يريدون إنهاء العلاقة، والأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين.







كلمات أغنية «سبب فرحتي»





يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

انت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

انت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي

لما بس بشوف عنيك

انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين

قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل

انا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفك بخير

