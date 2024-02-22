مسلسلات رمضان 2024.. قائمة بأفضل المسلسلات والقنوات الناقلة لها ( أعرفها الآن)

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024.. قائمة بأفضل المسلسلات والقنوات الناقلة ( أعرفها الآن)

يواصل نجوم الدراما المصرية في الأوقات الحالية التصوير الخاص بجميع المسلسلات التي يتم عرضها خلال موسم رمضان المُقبل لعام 2024 ميلاديا، حتى يتمكنوا من اللحاق بموسم رمضان، حيث أن الكثير من النجوم المشاهير يسعون إلى أن يتنافس كل منهم في كل عام وخاصة كبار النجوم بالكثير من الأعمال السينمائة، التي تعرض كل عام، التي تختلف بين التشويق أو الأكشن أو الكوميديا وكذلك الدراما الصعيدية المحبوبة لجميع المصريين وكذلك الأشخاص الموجودون في الوطن العربي كله وغيرها.

مسلسلات رمضان في 2024



مسلسل «الكبير أوي» رمضان 2024

من تأليف مصطفى صقر، وإخراج الفنان أحمد الجندى، ومن بطولة: أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

مسلسل «الحشاشين» مسلسلات رمضان 2024

هذا المسلسل من إخراج بيتر ميمي، ومن تأليف الفنان عبدالرحيم كمال، وبطولة: الفنانين كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال

مسلسل «المداح 4» مسلسلات رمضان 2024

هذا المسلسل الذي يتم عرضه في رمضان من تأليف أمين جلال، ومن إخراج الفنان أحمد سمير فرج، والأشخاص المشتركون في بطولته:حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز.

مسلسل «صيد العقارب» مسلسلات رمضان لعام 2024

هذا المسلسل الذي يتم عرضه في رمضان من تأليف باهر دويدار ومن إخراج الفنان أحمد حسن، الأشخاص المشتركون في بطولة المسلسل: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

مسلسل «إمبراطوريه ميم» مسلسلات رمضان لعام 2024

هذا المسلسل الذي يتم عرضه في رمضان من تأليف الفنان محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة، والأشخاص المشتركون في بطولة المسلسل: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز.