نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. محطات من حياة عقيلة راتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، ذكرى وفاة الفنانة عقيلة راتب، التي قدمت العديد من الأعمال التي رسخت في أذهان الجمهور، تاركة خلفها إرثًا مليئًا بالفن والإبداع، لا يزال عالقًا في أذهان محبيها حتى الآن، رحلت عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة عقيلة راتب..

حياة عقيلة راتب الشخصية

ولدت عقيلة راتب 22 مارس 1916 في القاهرة، اسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، تخرجت من مدرسة التوفيق القبطية، كان أبوها رئيسًا لقسم الترجمة بوزارة الخارجية بدأت حياتها الفنية في الثلاثينيات عملت ممثلة في المسرح في فرقة علي الكسار هي وزوجها المطرب حامد مرسي اختارت لنفسها اسم عقيله راتب بعد أن رفض الأب عملها في السينما حيث أن راتب هو أخوها، اشتهرت في بدايتها بصوتها الجميل والذي قدمته من خلال فرقتي علي الكسار وعزيز عيد الغنائيتين المسرحيتين في القاهرة.

حياة عقيلة راتب المهنية

عملت عقيلة راتب في أوبريت هدى، كبطولة وغنت فيه، واختارها زكي عكاشة لتكون بطلة فرقته المسرحية في العديد من الأعمال، أشهر أعمالها في التلفزيون عادات وتقاليد، نجحت في أدوار السيدة التي تعيش في الأحياء الشعبية أكثر من البنت الأرستقراطية وفي البطولات لم تكن نجمة شباك تجذب المتفرج، كان لها دور فعال في اكتشاف مواهب جديدة، منهم عماد حمدى وأنور وجدي، وكانت عقيلة راتب تمتلك القدرة على رؤية الطاقات الفنية الكامنة ودعمها وتشجيعها للوصول إلى النجومية، فهي من رشحت عماد حمدي ليكون بطلًا أمامها في فيلم السوق السوداء، وحينها كان يعمل موظفًا في الإدارة باستوديو مصر، قدمت ما يزيد عن 60 فيلما في السينما المصرية.

أخر أعمال عقيلة راتب

وكان أخر أعمال عقيلة راتب فيلم المنحوس الذي تم عرضه سنة 1987، وكانت تدور أحداثه حول عادل عبد المهيمن وسلوى اللذان يحبان بعضهما البعض ويقرران الزواج ولكن لا تسمح إمكانيات (عادل) المادية بالزواج فيتردد في اتخاذ هذه الخطوة ولكن تشجعه (سلوى) على هذه الخطوة وتطمئنه بأنها ستكون بجانبه وبالفعل يتزوجان ولكنهما بعد ذلك يعانيان من مشكلة عدم القدرة على شراء شقة بسبب عدم توفر المال الكافي لديهما.