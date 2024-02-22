نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الصور الأولى من التجهيزات العالمية لحفل شيرين عبد الوهاب ببيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء يوم السبت 24 فبراير الجارى.



وتجرى منذ أيام الاستعدادات النهائية لاضخم حفلات بيروت من حيث الحضور والتجهيزات غير المسبوقة بمواصفات لايف عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لإستقبال النجمة الكبيرة التي يتشوق لها الجمهور خاصة مع تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.

صور من تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب ببيروت

الحفل يقام على مسرح فورم دي بيروت ويشارك في إحياء فقراته ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان.

وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كلمات أغنية "الدهب "

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى اطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.

كلمات أغنية "الدهب" لـ شيرين عبدالوهاب

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.