نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطربة غالية تطرح "يا خسارة" أول أغنياتها باللهجة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة السورية غالية، ثاني أغنيات ألبومها الغنائى جديد من توزيع شركة "ديجيتال ساوند"، والأغنية بعنوان "يا خسارة" من كلمات أحمد عزب، وألحان غالية، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وفى هذه الأغنية لأول مرة تغنى غالية باللهجة المصرية، وأعربت عن سعادتها بهذه التجربة، وأعلنت عن حماسها الشديد لسماع الجمهور المصري بشكل خاص، والجمهور العربى لهذه التجربة.

كلمات أغنية ياخسارة

وتقول كلمات أغنية ياخسارة: جاي تفتكر

وتقول كنا وكنا

مين عقدها ما بينا

وبسببه إحنا اتغيرنا وبقينا اغراب

يا خساره

مطلعتش خير ولا حاجه

يا خساره

مبقاش يشفعلك حاجه

انا أنا فرصه وجات ف ايديك

اتاريني كتيرة عليك

الله يعين أي إنسان هيحبك أو هيئآمن ليك

يا خساره

مطلعتش خير ولا حاجه

يا خساره

مبقاش يشفعلك حاجه

جاى تفتكر

ما خلاص عدى اوانك

أنا مش هبقي عشانك

هتعيش طول عمرك توجع غيرك وتفوق متأخر

يا خساره مطلعتش خير ولا حاجه

يا خساره مبقاش يشفعلك حاجه

أنا فرصه وجات ف ايديك

اتاريني كتيرة عليك

الله يعين أي إنسان هيحبك أو هيئآمن ليك

آخر أعمال غالية

يذكر أن غالية قد طرحت في عيد الحب فيديو كليب أغنيتها الأولى بعنوان "اللعبة" ودارت فكرتها فى إطار رومانسي وهي من كلمات وألحان غالية، وتوزيع موسيقى الن ابى سليمان، ومن إخراج دانيال وهبي، وتدور فكرتها فى إطار رومانسى حول فتاة تشعر بحالة حب، مع شخص ولكنها تقع فى حيرة من أمرها، بسبب عدم صدقه تجاهها، فتقرر تحديد مصيرها سواء بالاعتراف الكامل، أو الانسحاب.



وكانت غالية قد أعلنت عن طرحها للأغنية عبر صفحاتها الخاصة، بمواقع التواصل الإجتماعىية، ولاقت تفاعلا كبيرا من محبيها ومتابعيها، الذين ينتظرون أعمالها الغنائية.

تقول كلمات أغنية "اللعبة": كل مرة كل مرة بخسر

بعيد الكرة الغلطة بتتكرر

كل مرة اللعبة بتصعب اكتر

هل مرة مش رح اقبل اخسر

يا بدك ياني وانا بدي ياك

يا تركني ونساني وبكفي بلاك

قلبي

شو بيكره هيدي لعبة

شو بيكره بيخسر

بس مش رح يخسر

عتذرتله ل هل القلب شي مية مرة

و حلفتله هي اخر مرة

قلتله رح اتغير رح صير حرة

عتذرتله ل هل القلب