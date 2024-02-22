أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "العتاولة" يجمع طارق لطفي وأحمد السقا في رمضان 2024..تعرف على قصته والقنوات الناقلة

بمناسبة الشهر الكريم نقدم لكم بوسترات مسلسل “العتاولة” للنجمين أحمد السقا وطارق لطفي التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لمنصة شاهد على “إنستغرام” يأتي هذا العمل الفني الرائع لتزين شاشاتكم خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل العتاولة 2024



أثار ظهور طارق لطفي في البوستر الخاص به للمسلسل انتباه الجمهور حيث ظهر بإطلالة جديدة ومختلفة تماما حيث حلق رأسه بالكامل وظهر بشارب وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها بهذه الإطلالة في أي عمل فني تدور أحداث مسلسل “العتاولة” في إطار اجتماعي شعبي حيث يتناول العديد من الصراعات بما في ذلك صراع الأخوة بين أحمد السقا وطارق لطفي.



طاقم العمل



مسلسل “العتاولة” من تأليف الكاتب القدير هشام هلال وإخراج المبدع أحمد خالد موسى ويضم في طاقمه الفني العديد من النجوم المتميزين في عالم الفن تتميز القصة بمزيج رائع من الدراما والأكشن والطابع الاجتماعي مما يجعله واحدًا من الأعمال المتوقعة بشغف وحماس خلال شهر رمضان المبارك في مسلسل “العتاولة” يشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم الفن بما في ذلك أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب وسامي مغاوي وهدى الاتربي وحنان يوسف وعدد من الفنانين الآخرين ويأتي العمل بإخراج متميز من قبل المخرج القدير أحمد خالد موسى تتنوع قصة المسلسل وتشوق المشاهدين حيث يتناول الصراعات والتحولات في العلاقات الاجتماعية ويسلط الضوء على صراعات الأخوة والعائلة وتتباين شخصيات الأبطال بين القوة والضعف مما يخلق توترا دراميا مثيرا يجذب الجمهور هذه النجوم البارزة والموهوبة