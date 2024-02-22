نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري وفاتها.. تعرف على أعمال عقيلة راتب الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، ذكرى وفاة الفنانة عقيلة راتب، التي قدمت العديد من الأعمال التي رسخت في أذهان الجمهور، تاركة خلفها إرثًا مليئًا بالفن والإبداع، لا يزال عالقًا في أذهان محبيها حتى الآن، رحلت عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال عقيلة راتب الفنية..

اعمال عقيلة راتب الفنية

الأفلام: اليد السوداء، سر الدكتور إبراهيم، خلف الحبايب، قلب المرأة، ألف ليلة وليلة، الفرسان الثلاثة، محطة الأنس، قضية اليوم، سيف الجلاد، السوق السوداء، الحياة كفاح، دايما في قلبي، أنا وابن عمي، الغيرة، أرض النيل، غروب، عروسة البحر، عدو المجتمع، الجولة الأخيرة، التضحية الكبرى، طلاق سعاد هانم، خلود، المظلومة، من غير وداع، الحب المكروه، شرف البنت، المال والبنون، حب ودموع، أيام وليالي، عيون سهرانة، غريبة، لا تطفئ الشمس، عائلة زيزي، زقاق المدق، ليلة الزفاف، القاهرة 30، كيف تسرق مليونير، القضية 68، من أجل حفنة أولاد، أكاذيب حواء، شقة مفروشة، السراب، غدا يعود الحب، دعوة للحياة، الفاتنة والصعلوك، بابا آخر من يعلم، احترسي من الرجال يا ماما، حلوة يا دنيا الحب، وداعا للعذاب، مكالمة بعد منتصف الليل، المرأة الأخرى، البعض يذهب للمأذون مرتين، احترس نحن المجانين، إسكندرية ليه، إحنا بتوع الأتوبيس، الحب وحده لا يكفي، الحل اسمه نظيرة، ولا من شاف ولا من دري، المنحوس.

المسلسلات: نوادر جحا المصري، الانتقام، رزق العيال، عادات وتقاليد، القاهرة والناس، الخماسين، ريش على مفيش، إني خائفة، النديم.

المسرحيات: جوزي كداب، الكورة مع بلبل، عايز أحب، يا الدفع يا الحبس، مطرب العواطف، الزوج العاشر، حلمك يا سي علام، الزوجة آخر من يعلم، البيجامة الحمراء، جمعية كل وأشكر، جوازة بمليون جنية، مولود في الوقت الضائع.

حياة عقيلة راتب الشخصيه

ولدت عقيلة راتب 22 مارس 1916 في القاهرة، اسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، تخرجت من مدرسة التوفيق القبطية، كان أبوها رئيسًا لقسم الترجمة بوزارة الخارجية بدأت حياتها الفنية في الثلاثينيات عملت ممثلة في المسرح في فرقة علي الكسار هي وزوجها المطرب حامد مرسي اختارت لنفسها اسم عقيله راتب بعد أن رفض الأب عملها في السينما حيث أن راتب هو أخوها، اشتهرت في بدايتها بصوتها الجميل والذي قدمته من خلال فرقتي علي الكسار وعزيز عيد الغنائيتين المسرحيتين في القاهرة.