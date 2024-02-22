نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا.. عملت ممرضة وتزوجت 14 مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانه والراقصة الراحلة تحية كاريوكا، التي دخلت عالم الفن في سن صغير، بعد معانتها من قبل أشقائها، واشتهرت بكثرة عدد زيجاتها، والجرأة في أعمالها الفنية.





ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز أعمالها وعدد زيجاتها في ذكرى ميلادها





نشاط تحية كاريوكا السياسي





بدأت الفنانه تحية كاريوكا نشاطها السياسى عام 1948 أثناء مساعدتها للفدائيين، لدرجة أنها كانت تنقل السلاح لهمفى سيارتها الخاصة دون خوف.





وشاركت فى المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثى 1956 وتم إلقاء القبض عليها أكثر من مرة، كما تطوعت كممرضةفى مستشفى قصر العينى أثناء حرب أكتوبر 1973.









عدد زيجات تحية كاريوكا





تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة، المرة الأولى من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر وقتها بديعة مصابنى، وذلك فى عام 1939 واستمرت الزيجة عام واحد فقط لتنفصل عنه عام 1940، أما الزيجة الثانية كانت من محمد سلطان باشا، الذى كان يعد أكبر أثرياء مصر،وذلك فى نفس العام الذى انفصلت فيها عن زوجها الأول أنطوان، واستمرت معه 6 أشهر فقط قبل أن ينفصلا بعد أن طلب منها الابتعاد عنالرقص.





وللمرة الثالث تزوجت تحية كاريوكا من ضابط أمريكى يدعى ليفى أشهر إسلامه بعد الزواج واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لميستمرا سويا فترة طويلة، وفى المرة الرابعة تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها.





بعد ذلك تزوجت لخامس مرة من الفنان أحمد سالم الذى انفصل عن زوجته أمينة البارودى من أجل الزواج من تحية التى أحبته بجنونوسافرت معه فى رحلة إلى فلسطين قبل قيام الدولة العبرية وهناك ترددت شائعات قوية عن وجود علاقة بين أحمد سالم وأسمهان فانفصلتكاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة.

وتزوجت للمرة السادسة من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط، وجاء دور الفنان رشدى أباظة الذىتزوجته وأصبح سابع أزواجها، وسافرت معه إلى لبنان وهناك ضبطته فى أحد ملاهى شارع الحمراء المعروف فى وضع حميم مع الفرنسيةآنى بارينه ومن دون مقدمات أو مراعاة لأى قواعد أو أصول، جرت المرأة الفرنسية من شعرها وضربتها بقسوة وطلبت منه الطلاق فى الليلةنفسها، حسب ما نشرت عدد من وسائل الإعلام حول هذه الواقعة.





بعد طلاقها من رشدى أباظة وبعد إنهاء أشهر العدة تزوجت كاريوكا لثامن مرة، من أحد ضباط الملك، البكباشى (المقدم) مصطفى كمالصدقى الذى اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه، وتزوجت من المطرب الصاعد محرم فؤاد ولكنها لم تستمر معه أكثر من 6 أشهر.





وتزوجت تحية كاريوكا، فكان أحمد ذو الفقار صبرى الذى تزوجته لمدة عام فقط، ثم الكاتب المسرحى الراحل فايز حلاوة وبقيت معه 18 سنةوانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء، بعدها تزوجت من المخرج حسن عبد السلام حتى وفاتها.















