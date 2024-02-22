نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على قصة فقدان عقيلة راتب لبصرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، ذكرى وفاة الفنانة عقيلة راتب، التي قدمت العديد من الأعمال التي رسخت في أذهان الجمهور، تاركة خلفها إرثًا مليئًا بالفن والإبداع، لا يزال عالقًا في أذهان محبيها حتى الآن، رحلت عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة فقدان عقيلة راتب لبصرها..

سبب فقدان عقيلة راتب للبصر

فقدت عقيلة راتب نظرها أثناء تصوير آخر أفلامها "المنحوس" عام 1987، عدد من المسرحيات أبرزها: "مطرب العواطف، وحلمك يا شيخ علام، والزوجة آخر من تعلم، وجمعية كل واشكر"، قضت في بيتها 12 عاما عانت خلالها الوحدة دون أن يسأل عنها أحد من الوسط الفني، فعاشت مع ابنتها الوحيدة أميمة، حتى رحلت في يوم 22 فبراير.

أخر أعمال عقيلة راتب

وكان أخر أعمال عقيلة راتب فيلم المنحوس الذي تم عرضه سنة 1987، وكانت تدور أحداثه حول عادل عبد المهيمن وسلوى اللذان يحبان بعضهما البعض ويقرران الزواج ولكن لا تسمح إمكانيات (عادل) المادية بالزواج فيتردد في اتخاذ هذه الخطوة ولكن تشجعه (سلوى) على هذه الخطوة وتطمئنه بأنها ستكون بجانبه وبالفعل يتزوجان ولكنهما بعد ذلك يعانيان من مشكلة عدم القدرة على شراء شقة بسبب عدم توفر المال الكافي لديهما.

أبرز أعمال عقيلة راتب الفنية

الأفلام: اليد السوداء، سر الدكتور إبراهيم، خلف الحبايب، قلب المرأة، ألف ليلة وليلة، الفرسان الثلاثة، محطة الأنس، قضية اليوم، سيف الجلاد، السوق السوداء، الحياة كفاح، دايما في قلبي، أنا وابن عمي، الغيرة، أرض النيل، غروب، عروسة البحر، عدو المجتمع.

المسلسلات: نوادر جحا المصري، الانتقام، رزق العيال، عادات وتقاليد، القاهرة والناس، الخماسين، ريش على مفيش، إني خائفة، النديم.

المسرحيات: جوزي كداب، الكورة مع بلبل، عايز أحب، يا الدفع يا الحبس، مطرب العواطف، الزوج العاشر، حلمك يا سي علام، الزوجة آخر من يعلم، البيجامة الحمراء، جمعية كل وأشكر، جوازة بمليون جنية، مولود في الوقت الضائع.

حياة عقيلة راتب الشخصية

ولدت عقيلة راتب 22 مارس 1916 في القاهرة، اسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، تخرجت من مدرسة التوفيق القبطية، كان أبوها رئيسًا لقسم الترجمة بوزارة الخارجية بدأت حياتها الفنية في الثلاثينيات عملت ممثلة في المسرح في فرقة علي الكسار هي وزوجها المطرب حامد مرسي اختارت لنفسها اسم عقيله راتب بعد أن رفض الأب عملها في السينما حيث أن راتب هو أخوها.