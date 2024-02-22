نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده الـ 74.. ما لا تعرفه عن خالد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل اليوم الفنان خالد زكي بيوم ميلاده الـ 74، والذي ولد في مثل هذا اليوم 22 فبراير 1950.

من هو خالد زكي؟



هو خالد جاد زكي، ممثل مصري حصل على بكاليورس المعهد العالي للفنون المسرحية ، وجاءت انطلاقته الفنية في عام 1973، من خلال المشاركة في فيلم "مدرسة المراهقين" مع فؤاد المهندس وشويكار، شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام ومن الأفلام التي شارك بالتمثيل فيها: طباخ الريس وفتح عينيك والشياطين العودة، و"عايشين للحب"، و"المنحرفون"، و"حبيبة غيري"، و"اذكريني"، ولعنة الزمن"، إلى جانب مسلسلي "الضباب"، و"طيور الصيف".

تميز بأداء دور الشخصية القوية في كثير من أعماله ان لم يكن أغلبها وكان بعيد عن المبالغة أو الإسفاف في أعماله وقد اجاد كثيرا في تجسيده دور رجل الأمن أو المخابرات في فيلم السفارة في العمارة.

مارس في بداياته عدد من الرياضات منها: التنس والسباحة وكرة الطائرة والجمباز، ونال العديد من الجوائز، لكنه فضل التمثيل على الرياضة.

الأردن: تكريم من مهرجان الأردن للإعلام بدورته الرابعة 2021.

أعمال خالد زكي

من أبرز أعماله: فيلم "عايشين للحب"، فيلم "المنحرفون"، فيلم "حبيبة غيري"، مسلسل "الضباب"، فيلم "اذكريني"، مسلسل "طيور الصيف" وفيلم "لعنة الزمن"، مسلسل "وإهتزت الأرض"، فيلم "مع تحياتي لأستاذي العزيز"، مسلسل "حب بلا ضفاف"، فيلم "جدعان باب الشعرية"، فيلم "القضية رقم 1"، مسلسل "دعوة للحب"، مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثاني، فيلم "سترك يارب"، مسلسل "الأبناء"، فيلم "الشاهد الأخرس"، فيلم "قاهر الزمن" وفيلم "إحنا اللي سرقنا الحرامية".

وتألق خالد زكي في مسلسل الاختيار 3 الذي شهد أحداث هامة ومفارقة قوية حدثت في مصر بعدما استطاع الشعب هدم جماعة الإخوان وكشف فسادهم.

كما حقق نجاح واسع في مسلسل المداح 3، بطولة الفنان حمادة هلال وعدد آخر من نجوم الفن من بينهم الفنانة هبة مجدي والفنانة لوسي، والفنان أحمد عبد العزيز وآخرين، والعمل من من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.