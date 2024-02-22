نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة عقيلة راتب.. تعرف علي سبب اسمها وشهرتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، ذكرى وفاة الفنانة عقيلة راتب، التي قدمت العديد من الأعمال التي رسخت في أذهان الجمهور، تاركة خلفها إرثًا مليئًا بالفن والإبداع، لا يزال عالقًا في أذهان محبيها حتى الآن، رحلت عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب تسمية عقيلة راتب..

سبب تسميتها عقيلة راتب

عاشت عقيلة راتب حياة لم تكن سهلة وواجهت العديد من الصعوبات منذ بداية دخولها، لعل أبرزها رغبة والدها في أن تعمل ابنته في نفس مجاله وهو السلك الدبلوماسي، لكنها أصرت على دخول عالم الفن، وعندما دخلت المجال حاولت أن تخفي عن والدها احترافها التمثيل، فاختارت لنفسها اسم عقيلة راتب، بعدما رفض والدها العمل في السينما، كون راتب هو شقيقها، إلا أن النجاح الذي حققته كشف أمرها، وعرف والدها السر، فكان الأمر بمثابة الصدمة التي أصابته بالشلل.

سبب فقدان عقيلة راتب للبصر

فقدت عقيلة راتب نظرها أثناء تصوير آخر أفلامها "المنحوس" عام 1987، عدد من المسرحيات أبرزها: "مطرب العواطف، وحلمك يا شيخ علام، والزوجة آخر من تعلم، وجمعية كل واشكر"، قضت في بيتها 12 عاما عانت خلالها الوحدة دون أن يسأل عنها أحد من الوسط الفني، فعاشت مع ابنتها الوحيدة أميمة، حتى رحلت في يوم 22 فبراير.

حياة عقيلة راتب الشخصية

ولدت عقيلة راتب 22 مارس 1916 في القاهرة، اسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، تخرجت من مدرسة التوفيق القبطية، كان أبوها رئيسًا لقسم الترجمة بوزارة الخارجية بدأت حياتها الفنية في الثلاثينيات عملت ممثلة في المسرح في فرقة علي الكسار هي وزوجها المطرب حامد مرسي اختارت لنفسها اسم عقيله راتب بعد أن رفض الأب عملها في السينما حيث أن راتب هو أخوها، اشتهرت في بدايتها بصوتها الجميل والذي قدمته من خلال فرقتي علي الكسار وعزيز عيد الغنائيتين المسرحيتين في القاهرة.

أخر أعمال عقيلة راتب

وكان أخر أعمال عقيلة راتب فيلم المنحوس الذي تم عرضه سنة 1987، وكانت تدور أحداثه حول عادل عبد المهيمن وسلوى اللذان يحبان بعضهما البعض ويقرران الزواج ولكن لا تسمح إمكانيات (عادل) المادية بالزواج فيتردد في اتخاذ هذه الخطوة ولكن تشجعه (سلوى) على هذه الخطوة وتطمئنه بأنها ستكون بجانبه وبالفعل يتزوجان ولكنهما بعد ذلك يعانيان من مشكلة عدم القدرة على شراء شقة بسبب عدم توفر المال الكافي لديهما.

