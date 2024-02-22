نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. علاقة قوية ربطت تحية كاريوكا بـ رجاء الجداوي فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانه والراقصة الراحلة تحية كاريوكا، التي دخلت عالم الفن في سن صغير، بعد معانتها من قبل أشقائها، واشتهرت بكثرة عدد زيجاتها، والجرأة في أعمالها الفنية.









ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير العلاقة التي تربط بين تحية كاريوكا والراحلة رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها





علاقة تحية كاريوكا بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي





ربطت علاقة قوية بين الراحلة تحية كاريوكا والفنانة رجاء الجداوي، حيث أن تحية هي خالة رجاء التي كانت تعيش بصحبتها منذ صغرها،حيث كانت تعتبرها بمثابة ابنتها.





وروت رجاء الجداوي في لقاء تلفزيوني أنها لما كانت في الرابعة عشرة من عمرها تركت خالتها تحية من أجل العيش بصحبة والدتها، حيثكانت ترى أن والدتها في احتياج لها أكبر من خالتها، وهو ما تسبب في صدمة لتحية كاريوكا التي تولت تربية رجاء منذ أن كان عمرها 3 سنوات.

وأوضحت رجاء الجداوي أن تحية كاريوكا لم تكن تخطط أبدا لعملها في مجال الفن، حيث كانت تهتم بتعليمها بشكل كبير، وكانت ترى أنهاسيكون لها شأن مختلف بعيدا عن الفن.

وأثناء تواجد رجاء الجداوي بصحبة والدتها، ذهبت في يوم من الأيام لشراء هدية لها، لكنها فوجئت بشخص يقف خلفها، ويخبرها بكونهيبحث عن فتاة في عمرها من أجل فيلم "غريبة" الذي شاركت في بطولته إلى جوار نجاة الصغيرة وأحمد مظهر وأحمد رمزي.

وقتها ذهبت رجاء الجداوي إلى والدتها وأخبرتها بالأمر، ثم توجهت إلى الاختبارات، إلا أن الفيلم تم تأجيله في ذلك التوقيت، وحينما علمت تحية كاريوكا بالتحاق رجاء بالفن غضبت بشدة، وظلت رجاء بعيدة عنها لأربع سنوات، غير أن قصة حب من نوع خاص نشأت بين الثنائيبعدما عادت إليها مرة أخرى.

واعتبرت رجاء الجداوي أن تواجد أي شيء جيد في حياتها يرجع إلى خالتها تحية كاريوكا.





وفاة تحية كاريوكا





رحلت عن عالمنا الفنانة تحية كاريوكا في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز 84 عاما نتيجة تعرضها لجلطة رئوية حادة بعد عودتها منأداء مناسك العمرة" وكان لديها فتاة بالتبنى وهى فى السبعين من عمرها وكانت دائمًا تضحك مازحة مع صديقاتها وتقول: "خلفت وأناسبعين سنة" وقبل وفاتها قامت بتوصية إحدى صديقاتها على تربية الفتاة اللى تبنتها.