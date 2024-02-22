نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاحب رواية "عتبات البهجة" يزور الفخرانى ومجدى أبو عميرة في موقع التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد على زيارة صناع مسلسله "عتبات البهجة"، في موقع التصوير، ليقدم التهئنة للنجم الكبير يحيى الفخرانى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وكانت الزيارة داخل أحد مواقع التصوير بمنطقة الهرم، وتبادل معهما جمل التهنئة والأحاديث الجانبية حول تفاصيل الرواية وتاريخ الأعمال التي قدمها كل من الفخرانى وأبو عميرة.

رواية "عتبات البهجة"، كتب لها القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، وينتجها جمال العدل، ويشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبو باشا، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

ويشهد "عتبات البهجة" عودة المخرج مجدى أبو عميرة للعمل مع النجم يحيى الفخرانى فى موسم رمضان المقبل 2024، بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى.