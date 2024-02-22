بـ 8 أغاني.. تامر حسني يعلن انتهاء ألبوم "هرمون السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن انتهاء هرومون السعادة بأخر أغنياته "30 حياة" بالتزامن مع عيد الحب.

إعلان تامر حسني انتهاء الألبوم

نشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من الألبوم معلقًا:"‎دلوقتي بعد انتهاء اصدار البوم (هرمون السعادة) تقدروا تسمعوه كاملًا علي جميع منصات الاستماع واليوتيوب".



تفاصيل ألبوم هرمون السعادة



1- هرمون السعاده

كلمات:احمد جابر

الحان: علي الخواجه

توزيع: حاتم محسن

تسجيل وميكس: مودي منير.

2- مش هتغير عشان حد

كلمات والحان: تامر حسني

توزيع وميكس وماستر علي فتح الله

تسجيل: مودي منير

3- حوا

كلمات والحان: تامر حسني

هندسه صوتيه: مودي منير

توزيع وميكس وماستر علي فتح الله

تسجيل: مودي منير

4- موحشتكيش

كلمات: امير طعيمه

الحان وتوزيع: احمد ابراهيم

تسجيل: مودي منير

5-معلش ft. زاب ثروت

كلمات والحان: تامر حسني

توزيع: معاذ

هندسه صوتيه وميكس: جلال فهمي

6- ولا يهمك

كلمات والحان تامر حسني

توزيع عبد الرحمن شوقي.

7- موضوع رجوعنا

كلمات: تامر حسين

الحان: مدين

توزيع وميكس: وسام عبد المنعم

هندسه صىوتيه: جلال فهمي

8- 30 حياة ft. مها فتوني

كلمات: تامر حسني - مؤمن راجح

الحان مودي منير

توزيع كريم اسامه

هندسه صوتيه: جلال فهمي.

اغنية فيلم تاج

كلمات والحان: تامر حسني

توزيع: النابلسي

تسجيل مودي منير



آخر أغاني تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" الذي طرحها أمس احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، الحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

كلمات أغنية ٣٠ حياة



إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي.