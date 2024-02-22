أحمد وفيق يكشف عن المسلسلات التي ينوي مشاهدتها في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف الفنان أحمد وفيق، عن المسلسلات التي ينوي مشاهدتها في سباق دراما رمضان 2024.

وقال أحمد وفيق، خلال لقاءه مع رؤيا مصر، "المعروف عني إني بحب أتفرج على معظم زمايلي الموهوبين بنتظر أعمالهم لأني بستفيد منهم وبستمتع، وهذا العام حابب اطمن علي ياسر جلال ومسلسله الذي سيقدمه ويحمل اسم "جودر"، لإنه ممثل مهم وبيفقز قفزات وتطورات قوية في مشواره.

وأضاف أحمد وفيق، وانتظر ايضا مسلسل "الحشاشين" وهو عمل مهم وقدمته من قبل عن طريق قطاع الانتاج ولكن ليس بنفس شكل الانتاج الذي سنشاهده هذا العام.

وتابع وفيق، وأنا واثق إن المخرج بيتر ميمي هيقدم المسلسل بشكل قوي وايضا كريم عبد العزيز فهو فنان لا مناقشة عليه فهو محبوب الجماهير ونقدر نقول عليه الجامع لكل طبقات المشاهدين في الوطن العربي.

يذكر أن أحمد وفيق، سيشارك في السباق الرمضان بمسلسل "لانش بوكس"، وهو من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد ومن اخراج هشام الرشيدي.