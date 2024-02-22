نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أشهر أفلام حسام الدين مصطفى بعيدًا عن الإخراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج حسام الدين مصطفى الذي رحل عن عالمنا منذ فترة طويلة بعد أن ترك لنا عدة أعمال سينمائية بارزة ، ولكن من بين كل تلك الأفلام كان هناك نصيب لعدد من الأفلام أن يكون بها ممثل ، والبعض الأخر كمصور ومنتج.

وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك الأفلام

ظهر المخرج حسام الدين مصطفى كممثل في أربعة من الأفلام وهم

سر الهاربة فى شخصية (راكب بالقطار) عام 1963، وفى عام 1966 فى فيلم "شقاوة رجالة "بـ (بشخصيته الحقيقية)، وقدم فى فيلم "شنبو فى المصيدة شخصية" مدير التحرير، وفي عام 1990 ظهر بشخصيته الحقيقية في فليم "إسكندرية كمان وكمان".

حسام الدين مصطفى والإنتاج



أنتج نحو 7 أفلام هى : 1956: كفاية يا عين ، 1958: هل أقتل زوجي ، 1959: بفكر في اللي ناسيني ، 1961: ست البنات ، 1977: سونيا والمجنون ،1983: درب الهوا ، 1984: عندما يبكي الرجال.



حاسم الدين مصطفى كمصور

تولى مهمة التصوير بنفسه في العديد من أعماله وصلت لحوالي 15 فيلما منها : الباطنية ، وكالة البلح ، السكاكيني ، الحرافيش ، غرام الأفاعي ، الظالم والمظلوم ، العفاريت ، اللعبة القذرة ، وغيرها .



نبذة عن حسام الدين مصطفى



مخرج مصري بارع صاحب فكرة وقضية ، تطلع للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي، وكان محظوظًا حينما وقف مخرجًا مُنفذًا للمُخرج العالمي سيسيل ديميل في فيلم "الوصايا العشر" عام 1956، ويُعتبر من كبار مُخرجي الحركة بالسينما والدراما المصرية، حيث تنبض شاشته بالحيوية والتوهج، وهو بارع في قيادة المجاميع الكبيرة والسيطرة بعدساته على أصعب مواقع التصوير.