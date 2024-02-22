في يوم ميلاد خالد زكي.. تفاصيل يرويها عن زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل اليوم الفنان خالد زكي بيوم ميلاده الـ 74، والذي ولد في مثل هذا اليوم 22 فبراير 1950.

من هو خالد زكي؟



هو خالد جاد زكي، ممثل مصري حصل على بكاليورس المعهد العالي للفنون المسرحية ، وجاءت انطلاقته الفنية في عام 1973، من خلال المشاركة في فيلم "مدرسة المراهقين" مع فؤاد المهندس وشويكار، شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام ومن الأفلام التي شارك بالتمثيل فيها: طباخ الريس وفتح عينيك والشياطين العودة، و"عايشين للحب"، و"المنحرفون"، و"حبيبة غيري"، و"اذكريني"، ولعنة الزمن"، إلى جانب مسلسلي "الضباب"، و"طيور الصيف".

تفاصيل يرويها خالد زكي عن زوجته

كشف الفنان خالد زكي، في تصريحات تلفزيونية، أن كان في علاقة مع زوجته منذ مرحلة الثانوية العامة واستمرت سبع سنوات قبل زواجهم، مشيرُا إلى أنه كان زوجته هي الحب الحقيقي، ولكن أي علاقة حب لم تكتمل فهي ليست علاقة كاملة، بل عبارة عن وهم لم يكتمل.

وتابع: أن أعجب بزوجته من خلال اهتمامها بمظهرها الخارجي، بالإضافة إلى طيبة قلبها وروحها بعد التقرب منها، كما أن وجد أهل زوجته “ناس محترمين”.

وأكد الفنان خالد زكي، أن أصعب لحظات حياته كانت لحظة وفاة زالدته، موجهًا الشكر إلى زوجته وأبنائه بعد رحيل والدته، موضحًا أنه اكتسب العديد من الصفات الطبية من والدته أبرزها «الرضا بما قسم الله- عدم الخوف- الثقة».

وأشار إلى أن والدته قبل وفاتها وصته بضرورة الاهتمام بأبنائه وزوجته، مؤكدًا أن زوجته هي زوجته.

أعمال خالد زكي



من أبرز أعماله: فيلم "عايشين للحب"، فيلم "المنحرفون"، فيلم "حبيبة غيري"، مسلسل "الضباب"، فيلم "اذكريني"، مسلسل "طيور الصيف" وفيلم "لعنة الزمن"، مسلسل "وإهتزت الأرض"، فيلم "مع تحياتي لأستاذي العزيز"، مسلسل "حب بلا ضفاف"، فيلم "جدعان باب الشعرية"، فيلم "القضية رقم 1"، مسلسل "دعوة للحب"، مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثاني، فيلم "سترك يارب"، مسلسل "الأبناء"، فيلم "الشاهد الأخرس"، فيلم "قاهر الزمن" وفيلم "إحنا اللي سرقنا الحرامية".

وتألق خالد زكي في مسلسل الاختيار 3 الذي شهد أحداث هامة ومفارقة قوية حدثت في مصر بعدما استطاع الشعب هدم جماعة الإخوان وكشف فسادهم.

كما حقق نجاح واسع في مسلسل المداح 3، بطولة الفنان حمادة هلال وعدد آخر من نجوم الفن من بينهم الفنانة هبة مجدي والفنانة لوسي، والفنان أحمد عبد العزيز وآخرين، والعمل من من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.