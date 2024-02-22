فن ومشاهير

لهذا السبب.. تامر حسني يقرر تأجيل طرح أغنية "يانهار أبيض"

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القاهرة - محمد ابراهيم -  


قرر الفنان تامر حسني تأجيل طرح أغنية "يانهار أبيض"، استعدادً لشهر رمضان المبارك.

 

ما سبب تأجيل أغنية يانهار أبيض


وأوضح تامر حسني سبب التأخير، وذلك من خلال نشر منشور عبر الفيس بوك معلقًا: "يا شباب يا جميل، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقة ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لاغنيات الصيف  علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنه وانتوا طيبين والاغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان اكون معاكم ان شاء الله في الصيف بحاجه مبهجه تليق بيكم  بعد رومانسيات واحزان الشتا اللي كئابتكم بيها مبقتش شايف حد بيغنيلي الا وبيعيط،فا ان شاء الله نرجع ببهجه جميله في الصيف".

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تامر حسني يطالب الجمهور بذكر أكثر أغنية نالت اعجابهم من هرمون السعادة

 

واستكمل:"سؤال مهم أو ي محتاج رده منكم وبمنتهى الصراحه 
كل حد فيكم  يقولي اكتر الاغاني اللي عجبوه في البوم هرمون السعاده كله  و شكرًا".

 

آخر أغاني تامر حسني

 

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" الذي طرحها أمس احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، الحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

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كلمات أغنية ٣٠ حياة

إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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