انت الأن تتابع خبر كاظم الساهر يشارك متابعيه مقطعًا دعائيًا لألبومه الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه، مقطعا دعائيا يضم بعضا من أغاني ألبومه الجديد "مع الحب"، موجها سؤالا لهم حول مدى الإعجاب بفكرته، ومحاولا معرفة الأغنية التي لامست قلوبهم.



وجمع الساهر في المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" البوسترات الترويجية لأغاني (يا وفية، يا قلب، بيانو، معك)، وأرفقها بتعليق أكد خلاله حرصه خلال الألبوم على جمع العديد من مشاعر الحب التي تبدو متناقضة في بعض الأحيان.



وكتب الفنان العراقي: ألبومي الجديد مع الحب، حالة موسيقية شاملة تتكثف فيه مشاعر الحب والندم والإيثار والوفاء، فأي أغنية كانت الأقرب إلى مخاطبة قلبك؟.



وطرح الفنان كاظم الساهر ألبومه الجديد "مع الحب" بالكامل تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب الذي صادف يوم الرابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعد إصداره "يا وفية، ويا قلب" بشكل منفصل.



وتضمن الألبوم 13 قصيدة باللغة العربية الفصحى، وهم: "يا وفية" من كلمات كريم العراقي، و"يا قلب" من كلمات كاظم الساهر، و"بيانو، ومعك، وتراني أحبك" من كلمات نزار قباني، وأيضا "تاريخ ميلادي" من كلمات ياسر البيلي، أما "رقصة عمر، ولا تسألي" من كلمات دارين شبير، و"لا تظلميه، والليل" من كلمات كريم العراقي، و"لا ترحلوا" من كلمات داوود الغنام، أما "أعود" من كلمات خليل عيلبوني، وأخيرا "مررت بصدري" من كلمات جمانة جمال .