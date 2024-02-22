انت الأن تتابع خبر المهرة البحرينية تحتفل بحصولها على حضانة ابنها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت المدونة الشهيرة باسم المهرة البحرينية بحصولها على حضانة طفلها "تميم".



وشاركت المهرة متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقاطع مصورة لاستقبالها ابنها بعد رجوعه لحضانتها، مثلما نشرت صورة لقرار المحكمة بإثبات حضانتها له.



وكانت المهرة أعربت عن ألمها بسبب ابتعاد طفلها عن كنفها، وكتبت: ما في أم تقدر تعيش من غير ولدها وأنا أعرف وأدرس.. ما أمر به تعيشه الكثير من نساء الكرة الأرضية.. رفقًا بقلبي اللي ما عاد يتحمل الفراق، رفقًا في أمي لحفيدها لم تعد تتحمل، رفقًا بالطفل إللي يعيش بعيدا عن أمه.



وطلبت من متابعيها الدعاء لها للحصول على حضانة طفلها، وكتبت: 3 أيام تفصلني عن حكم القضاء الكويتي.



وبعد منشورها المؤثر، أعلنت المهرة في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" أن طليقها هادل المسلم هاتَفَها وأخبرها أن الحضانة ستكون لها، وقام بتهدئتها وطلب منها ألا تنزعج على الإطلاق .