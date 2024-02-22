انت الأن تتابع خبر طارق العريان يعلق على كدابة: جامدة أوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم المخرج طارق العريان التهنئة للفنان المصري، حسام حبيب، على أغنيته الجديدة "كدابة"، والتي طرحها قبل أيام قليلة عبر "يوتيوب" بالتعاون مع شركة "روتانا"، بعد سنوات طويلة من الغياب.



وشارك العريان عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، بوستر أغنية حبيب الجديدة، وعلق عليها: مبارك، جامدة أوي.



ورد الفنان حسام حبيب على العريان، من خلال "ستوري" عبر حسابه بالقول: دي شهادة كبيرة يا تيتو.



وأثارت أغنية "كدابة" التي طرحها حبيب، مساء السبت الماضي، جدلاً واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن كلماتها بدت وكأنه يقصد فيها زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.



ورغم نفي كاتب الأغنية عمرو المصري بأن تكون الأغنية موجهة إلى شيرين، وبأنه تم العمل عليها، العام الماضي، خلال ارتباط النجمين المصريين، إلا أن الكثير من المتابعين خالفوه الرأي، وأكدوا بأن الظروف التي عاشها الثنائي في فترة زواجهما وطلاقهما تثبت بأنه يتحدث عن شيرين.



وجاء في كلمات أغنية "كدابة": كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة.. نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا، مش بنت أصول، ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع، وخلصت أنا منك، آه خرجتك من جوايا .