نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علامة مسجلة بالسينما المصرية.. أبرز المعلومات عن حسام الدين مصطفى في ذكرى وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفى قامة كبير من عالم الإخراج في القرن الماضي، وفقد الوسط الفني واحد من أبرز وألمع مخرجيه وذلك عن عمر يناهز 74 عامًا وذلك عام 2000، تاركًا مشوار فني حافل بالنجاحات.

ويرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك المعلومات



النشأة

يرجع أصله ونشأته إلى مدينة بورسعيد حيث كان والده عُمدة لقرية الطوابرة التابعة لمركز المنزلة، و_بدأ حسام الدين مصطفى حياته العملية من المعهد العالي للسينما، الذي تخرج منه عام 1950، في منتصف القرن العشرين، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى وفاته في عام 2000م.



تعلم الإخراج على طريقة هوليوود



فور التخرج من معهد السينما، قرر الاتجاه فورا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن داخل قلعتها السينمائية الشامخة، على تلال هوليوود، تعلم حسام الدين مصطفى الإخراج على يد كبار مخرجي هوليوود، وظل مثابرا في رحلته التعليمية هناك لعدة سنوات، حتى عاد إلى القاهرة عام 1956 ليبدأ في السيطرة على سوق الأكشن وأفلام الحركة على الساحة السينمائية.



جدالات حسام الدين مصطفى



أثار حسام الدين مصطفى حالات من الجدل الشديد ووصل الأمر إلى دخول جدال مع نقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل، وهو الموقف الذي تسبب في الهجوم الكبير عليه، كما أن فيلمه "درب الهوى" لاقى حربا شعواء، واتهمه الكثيرون بالخروج عن السياق العام.



ظهوره في أفلام كممثل



لم يعتمد على الإخراج فقط فقد كان له تجارب تمثيليه حيث ظهر في 4 أفلام كممثل لا مخرج ولا مؤلف وهم فيلم اسكندرية كمان وكمان للمخرج الراحل يوسف شاهين ظهر بشخصيته الحقيقية كما ظهر بشخصيته أيضا في فيلم "شقاوة رجالة" عام 1966 كما ظهر في السهرة التليفزيونية "رسالة إلى أبي" 1986 وظهر في شخصية "مدير التحرير" في فيلم "شنبو في المصيدة"، وظهر أيضا في فيلم سر الهاربة عام 1963 في دور أحد ركاب القطار.



زيجات في حياة حسام الدين مصطفى



كان له النصيب للزواج 4 مرات، كان مش أشهرها "نيللي" ولم يمضى معاها سوى 3 سنوات وتزوج بعد ذللك 3 مرات.