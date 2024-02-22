نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تروج لـ "الكبير أوي 8" على طريقتها وتعلق:"خليك حلو يا كبير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رحمة أحمد، التي تجسد شخصية "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوى 8"، أن تروج للعمل بالظهور في فيديو ترويجي حيوي ومشوق، ألقت من خلاله نظرة بحب مربوحة فى الجلابيات التى ترتديها ونصيحة مربوحة لزوجها الكبير خليك حلو يا كبير "خاصة على العمل المرتقب حيث ألقت الضوء على عناصر الكوميديا التي ستميز هذا العمل وقالت: "بحب مربوحة فى الجلابيات التى ترتديها ونصيحة مربوحة لزوجها الكبير خليك حلو يا كبير".



ترويج البرومو من قبل الشركة المنتجة

ومن جانبه، وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقى له، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والذى سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

تفاصيل المسلسل

مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

انضمام رحمة لـ أشغال شقة

انضمت الفنانة رحمة أحمد إلى قائمة أبطال مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في رمضان 2024.

هشام ماجد يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد أشغال شقة حيث بدأ هشام ماجد تصوير مشاهد مسلسله الجديد أشغال شقة، ويعتمد العمل على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وسوف تظهر رحمة أحمد كضيف شرف ضمن الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.