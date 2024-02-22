القاهرة - محمد ابراهيم - خالد النبوي وابنه.."مفاجأة رمضان" في مسلسل امبراطورية ميم 2024

في الرواية الأصلية التي احتوت على عنوان “إمبراطورية ميم” كان البطل شخصية رجل وكانت الرواية تتألف من 15 صفحة وقد كتبها الكاتب إحسان عبد القدوس تدور أحداث الرواية حول أب يجد نفسه في مواجهة تمرد أبنائه الذين يرغبون في إجراء انتخابات لاختيار حاكم للأسرة.

مسلسل امبراطورية ميم



يوافق الأب تحت الضغط ولكنه يفاجأ عندما يكتشف أنهم اختاروه ليكون حاكمًا للأسرة وهذا يعتبر دليلا على حبهم له في هذه الرواية تتناول القصة ديناميكية العلاقات الأسرية والتحولات الداخلية التي يمكن أن تحدث عندما يتم مواجهة الأسرة بتحديات خارجية تبرز رسالة الحب والاحترام المتبادل بين الأفراد وأهمية التفاهم والتسامح في بناء العلاقات الأسرية القوية.



طاقم العمل



انطلقت اليوم عمليات تصوير مسلسل “إمبراطورية ميم” الذي يضم في بطولته النجم الكبير خالد النبوي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل يعتبر هذا المسلسل آخر إضافة إلى قائمة الأعمال التي تتجاوز الـ 30 حلقة والتي تمت إحالتها إلى مواقع التصوير المسلسل من تأليف المبدع محمد سليمان عبد المالك ويأتي بإخراج موهبة مبدعة من محمد سلامة وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى أن يتميز هذا العمل بقصة مثيرة وإخراج متميز ويعتبر إضافة قيمة إلى المشهد الدرامي في شهر رمضان مما يثير ترقب الجمهور لمتابعته واستمتاعه بأحداثه وشخصياته المثيرة بدأت المشاهد الأولى من مسلسل “إمبراطورية ميم” بجمع كلمات من خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة حيث ينضم باقي أعضاء فريق العمل تباعًا لتصوير المشاهد خلال الأيام المقبلة.