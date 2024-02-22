نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. خالد الجندي: أفكر في تقديم الفتوى الدرامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأوساط الدعوية تحتاج إلى إعادة ترتيب، باعتبار أن الدعوة هي الشيء الأعظم الذي من الممكن أن يقوم به إنسان في حياته.

رأي الشيخ خالد الجندي في الدراما

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية dmc""، اليوم الخميس: إلى أن الداعي يجب ألا يعزل نفسه عن الجمهور، وأن يدعو الناس في أي مكان، مؤكدًا أن الذهاب إلى الناس أفضل بكثير من انتظار قدومهم إلى المسجد.

وأوضح أن الدراما من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها في الدعوة، والله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعرف المسلمين بنوره قال في كتابه: "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح"، مضيفا: "أفكر في تقديم الفتوى الدرامية".

ولفت إلى أن كلمة التمثيل مأخوذة من كلمة مثل، والبعض قد يقول بأن هناك ممثلين يفعلون أمورًا قبيحة، معقبًا: العديد من الشيوخ يفعلون الأمور القبيحة كذلك، وهناك أناس جنحت بأفكارها الدينية، حتى تسببت في خلق الإرهاب والإلحاد.

تفاصيل برنامج لعلهم يفقهون

يقدم برنامج "لعلهم يفقهون" كل من الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبد المعز، ويذاع يوميًا الساعة 3:30 عصرًا والإعادة الساعة 5 فجرًا، على قناه "DMC".

ويعرض البرنامج من السبت وحتى الأربعاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ويقدمه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز.

وهو برنامج ديني، ويناقش البرنامج كافة قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي.

واستطاع «لعلهم يفقهون» على مدى السنوات الماضيةــ ولا يزال أن يخرج من إطار وشكل البرنامج الديني التقليدي ليصبح بمثابة جامعة كاملة تقوم بدور كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتأكيد الوحدة الوطنية والتصدي للفتاوى المضللة وعرض المذاهب الأربعة والاختلاف والتفسير المبسط لكتاب الله بأسلوب يفهمه الصغار والكبار.

نبذة عن خالد الجندي

ومن الجدير بالذكر، أن خالد عبد المحسن حسيني الجندي مواليد 14 ديسيمبر 1961م والمعروف باسم خالد الجندي، إعلامي ومؤلف إسلامي من مواليد القاهرة بمنطقة الحلمية الجديدة، وهو عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية، ومالك قناة أزهري الفضائية.