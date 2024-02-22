منصة شاهد تطرح البرومو التشويقي لـ مسلسل نعمة الأفوكاتو

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أحمد جودة - القاهرة - قامت منصة شاهد بطرح البرومو التشويقي لـ مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر وإخراج محمد سامي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024 على قنوات MBC مصر ومنصة شاهد.

برومو مسلسل نعمة الأفوكاتو

وظهر في برومو مسلسل نعمة الأفوكاتو وجود علاقة حب بين الأخيرة والفنان أحمد زاهر، وسرعان مع تحولت هذه العلاقة لانتقام وصراعات كثيرة، ومن أبرز الجمل الحوارية لـ مي عمر: هما 10 ثواني بيعدوا عليك قبل ما تموت، سكرات الموت، بيعدي عليك شريط أحقر ناس في حياتك، والمشكلة إنك مليت الشريط كله بصورك، صورة وأنت بتعيطي، وصورة وأنت بتاخد فلوسي، صورة وأنت بتدفني من غير حتى ما تكفني، وتوجه مي عمر والتي تجسد شخصية نعمة المحامية، هذه الكلمات لـ أحمد زاهر والذي يجسد شخصية رجل أعمال يدعى صلاح.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

يتكون مسلسل نعمة الأفوكاتو من 15 حلقة، ووضع الملحن هيثم نبيل الموسيقى التصويرية له.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وتجسد خلاله مي عمر شخصية محامية تدعى (نعمة سعيد أبو علب) المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم عملها.

وستقابل مي عمر شاب حديث التخرج من كلية الحقوق بمحض الصدفة، يعمل كعامل في إحدى الشركات، وتقرر أن تتبناه مهنيًا وتُدخله عالم المحاماة، نظرًا لعملها محامية، وتكون أستاذته في المهنة، داخل أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، ويجسد هذا الدور الفنان الشاب محمد الدسوقي.

تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو

وكشفت البوسترات عن بعض ملامح الشخصية التي تلعبها مي عمر في المسلسل، ومنها اتخاذها من أحد المقاهي القديمة مكانا لعقد اجتماعات خاصة بعملها.

وتظهر تفاصيل المقهى أنه من النوعية ذات الطابع التاريخي في الشكل، ونشاهد على الجدار بيتا شعريا يقول: "وترى الكريم لمن يعاشرُ منصفًا... وترى اللئيمَ مجانبَ الإنصافِ".

ومن التفاصيل الأخرى التي كشفت عنها البوسترات انشغال الشخصية التي تلعبها مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمتابعة العديد من القضايا، فهي تحمل حقيبتين والعديد من الملفات الخاصة بالقضايا.

كما أن المطرب والملحن هيثم نبيل انتهى من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمشاركة الموزع خالد نبيل.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة نعمة الأفوكاتو بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.