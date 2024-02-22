نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل مسيرة حياة الكابتن محمود الخطيب الكروية لعمل فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استطاعت شركة روزناما للانتاج الفني الحصول على حق تحويل مسيرة كابتن منتخب مصر وأسطورة النادي الاهلي محمود الخطيب الكروية لعمل فني حيث يبدأ العمل بمرحلة الطفوله ويستعرض قصة صعود الموهبة الفريدة منذ بداية احترافه لكرة القدم وحتى اعتزاله.



جدير بالذكر أن الاتفاق كان قد تم في منزل الكابتن محمود الخطيب الصيف الماضي بالساحل الشمالي أثناء قضاء الكابتن إجازته الصيفية وبدأ منذ حينها العمل علي السيناريو في سرية تامة حيث يقوم بتأليف العمل ورشة كتابه يشرف عليها المنتج هشام جمال وبمشاركة المؤلفة نور الخطيب وقد تم الإنتهاء من السيناريو منذ أسابيع قليلة، ولكن لم تفصح الشركة حتى الآن عن نوعيه العمل سواء كان فيلم أو مسلسل قصير.