نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف أغنية كدابة يكشف عن سبب حذفها من اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف عمرو المصري مؤلف أغنية كدابة لـ حسام حبيب عن سبب حذفها من اليوتيوب، موضحًا أن يوتيوب يقوم بحذف أي أغنية على موقعه في حال تقدم أي شخص بشكوى حتى يتم تحديد سبب المشكلة والتأكد من الأوراق.

سبب حذف أغنية كدابة

وقال عمرو المصري مؤلف أغنية حسام حبيب في تصريحات صحفية: بعد حذف الأغنية تواصلنا مع شركة روتانا، واليوم ذهبنا إلى المصنفات الفنية والورق متوثق وكل ورقنا سليم.. ولكن يوتيوب يحذف الأغاني في حال تقدم شكاوي ولمدة 48 ساعة حتى يتم تحديد المشكلة.

وأشار إلى أنهم يواصلون الإجرءات، مضيفًا: الموضوع سيتم حله خلال يومين، احنا ماشين في الإجراءات، وعارفين نفسنا كويس وشغلنا، وعارفين إحنا عاملين إيه وورقنا قانوني.

حذف أغنية كدابة من اليوتيوب

وتفاجأ متابعي الفنان حسام حبيب، بحذف أحدث أغانيه كدابة من موقع يوتيوب، والتي تعاون فيها مع شركة روتانا، بعد أزمة تشابه لحنها مع أغنية بياعة للمطرب محمود عز، حيث اتهم المنتج والموزع محمد شفيق صناع أغنية كدابة لـ حسام حبيب باقتباس مذهب الأغنية من أغنية بياعة.

تفاصيل أغنية كدابة

وتعد أغنية كدابة ضمن ألبوم حسام حبيب الجديد، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وتقول كلماتها: كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة

بتعيشي في دور إنك متسابة

أستاذة في التمثيل

واخدة شهادة وتوكيل

بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة

نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا

مش بنت أصول ولا فيكي مزايا

شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع

وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا