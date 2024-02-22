خاص| محمود حمدان: "لم أتخوف من تقديم عملين في آن واحد بـ رمضان والبطولة النسائية تصب في مصلحة الدراما"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني من المؤلف محمود حمدان

سيطرة البطولات النسائية بدراما رمضان خطوة إيجابية

هناك تنافس قوي جدًا بين مسلسلات رمضان لعام 2024 ولكنها فرصة هامة

دينا فؤاد وكاولين عزمي بطلات مسلسل حق عرب أمام العوضي

سيكون مسلسل بـ 100 راجل نقطة فارقة وعودة قوية لـ سمية الخشاب

حزنت لاعتزال عادل إمام لإنه رمز للفن والثقافة في مصر



يعتبر المؤلف محمود حمدان من المؤلفين الذين استطاعوا أن يحفرون اسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخ الدراما المصرية حيث إنه تمكن ببراعة وموهبة من تأليف عدد من الأعمال الخالدة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم حيث بدأ مشواره المهني وهو لا يزال في ربيع عمره، وتعاون مع عدد من نجوم الشاشة، ما جعله يثبت وجوده ويثقل ميزان الدراما بأعماله الرائعة، وكان للفجر الفني حديث خاص معه لتناول تفاصيل مسلسلي "حق العرب" لـ أحمد العزضي و"بـ ١٠٠ راجل" لـ سمية الخشاب وشعوره بـ مشاركته بـ مسلسلين ضمن الماراثون الرمضاني القادم كما سنبحث عن الظاهرة الملحوظة لانتشار مسلسلات بطولة نسائية في رمضان، وما إذا كان ذلك يخدم الدراما أم يضرها وتحدث معنا عن رد فعله عقب نجاح مسلسل "حدوتة منسية".

حيث صرح في تصريحات خاصة للفجر الفني عن الرابط بين مسلسل حق عرب وبـ 100 راجل وأوضح بشكل تفصيلي أن الرابط بين مسلسل حق عرب وبـ 100 راجل إنه يجمع بينهم الترابط الاجتماعي والروح الشعبية ومع ذلك، فكل قصة فيهم مختلفة تمامًا عن الأخرى، وكل شخصية تحمل قصتها الخاصة، سواء كانت نسائية أم رجالية وتتنوع الأحداث والمشاعر في كل قصة، ما يجعلها مميزة ومختلفة تمامًا عن القصص الأخر حيث أسعى لتقديم قصص نتعرف منها على عوالم جديدة وثقافات متنوعة وتجارب حياتية مختلفة تمامًا."

أهمية التنافس الدرامي من وجهة نظر محمود حمدان

أما عن أهمية التنافس الدرامي هذا الموسم، وتحديدًا في ظل إطلاق مسلسلات متعددة في وقت واحد فصرح أن طبيعي يظهر القلق من تباين العروض وتشابه الأفكار، ولكنه في الوقت ذاته يرى في هذا التنافس فرصة للابتكار والتجديد حيث يعتبر حمدان أن هذا السباق سينتج عنه مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية تضيف قيمة جديدة للمشهد الدرامي كما حرص على أن يعبر عن تفاؤله وتوقعاته بأن النتيجة ستكون مذهلة وستجلب تجربة مشاهدة جديدة وممتعة للجمهور، وتحدث عن مسلسل "حق العرب" لـ أحمد العوضي وعن البطلة الرئيسية الذي ستكون أمامه عقب انفصاله فنيًا عن ياسمين عبد العزيز فقال أن ستكون الفنانة دينا فؤاد وكارولين عزمي ضمن بطلات المسلسل ويرى أن كل منهما يحمل مكانة البطولة بمعنى مختلف، فهما يشكلان قوة دافعة للقصة يصف حمدان كلاهما بأنهما يحملان سرًّا ومشاعر خاصة ستظهر خلال أحداث المسلسل.

حمدان يعيد سمية الخشاب لـ ساحة الدراما عقب غياب

ولم نغفل أن نتحدث عن عودة سمية الخشاب لـ ساحة الدراما بعد غياب سنوات بـ مسلسل بـ 100 راجل وصرح أن عودة سمية الخشاب أمر هام، وهذا يعد بالطبع بشارة جيدة للجمهور كما تحدث عن مسلسلها الجديد بحماس وتفاؤل، مؤكدًا إنه بذل قصارى جهدها لجعل العمل يظهر بشكل لائق ويليق بتوقعات الجمهور وأن يتوقع ويتمنى أن تكون هذة العودة الحقيقة لـ سمية الخشاب كما صرح مم قبل وإنه سمية هي الآخرى عبرت له عن ثقتها وتفاؤلها بالمشروع، مؤكدةً أنها بذلت قصارى جهدها لتقديم شخصيتها بشكل جديد ومبتكر وتأمل بأن يكون هذا المسلسل نقطة تحول إيجابية في مسيرتها الفنية

وعن رأيه في تقديم البطولات النسائية بكثرة في هذا الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤ أكد إنه، يعتبر تقديم بطولات نسائية في الدراما خطوة إيجابية حيث يشعر الجمهور بالملل من التكرار في تقديم الأبطال الرجال فقط ومن الضروري تنويع الأدوار وتقديم مسلسلات تعكس واقع المجتمع بشكل متوازن بين الرجال والنساء هذا النوع من المسلسلات يتلقى ترحيبًا كبيرًا من الجمهور، إذ يعكس التغيير الإيجابي في صورة المرأة في وسائل الإعلام ويساهم في تعزيز التوازن والتنوع في الدراما العربية وأضاف أنه ومن المهم أن نفهم أن تقديم بطولات نسائية لن يؤثر سلبًا على الدراما بل سيكون في مصلحتها، إذ سيضيف طابعًا جديدًا ومثيرًا يستحق الاهتمام والمتابعة.

محمود حمدان يحصد نجاح "حدوتة منسية"

وتحدث ببهجة وسرور عن شعوره عند تلقيه ردود أفعال إيجابية عن مسلسل حدوتة منسية الذي يعرض حاليًا وقال: "الحمدُ لله، فرحٌ عميقٌ يملأني لنجاح حدوتة منسية، وأود أن أعبر عن إشباعي لردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها من الناس الذين أحبو المسلسل بشغف وأتمنى من الله أن تكون الحلقات القادمة مليئة بالمفاجآت والإبداع، وأن يستمر نجاح هذا العمل الرائع، إن شاء الله.



حمدان يعرب عن حزنه والسبب عادل إمام

وعبر حمدان عن حزنه بسبب اعتزال الزعيم عادل إمام خاصة عقب تعاونهم سويًا من قبل في مسلسل "عالم خفية" وأوضح إنه لا يمكن إنكار قيمة وتأثير الفنان عادل إمام، فهو ليس مجرد فنان بل رمز للفن والثقافة في مصر والعالم العربي بأسره وأن الحزن الذي يشعر به الجمهور ينبع من الاعتزاز والتقدير العميق لما قدمه ويقدمه من عطاء فني وثقافي وإنّه ليس فقط شخصية فنية بل صاحب تاريخ حافل بالإبداع والتميز، وقد أثرى حياة الكثيرين بأعماله وتجاربه المختلفة وإنه مثال للتواضع والاجتهاد، ولذلك فهو يحظى بحب واحترام الجمهور، الذي يعتبره مدرسةً في ذاته، حيث يستمد الكثيرون من تجاربه وحكمته الفنية، ومن جانبه أوضح عن إمكانية عودته للتمثيل مره إخرى وقال إنه لا يفكر بهذا الأمر حاليًا لإنه يفكر بانخراطه الحالي في كتابة أعماله، ولكنه لا يعلم ما سيحدث بالمستقبل وما تخبئه له الأيام حتى الآن ليخرج للجمهور بقرار نهائي حول ذلك الأمر